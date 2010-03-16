Надо сделать 2 баннера 88х31 и статичный

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт18 заявок219 просмотров

Надо сделать 2 баннера:

88х31 с анимацией

221х121 без анимации

Оба баннера должны быть готовы не позднее четверга вечера

15 лет назад
WebgidStudio
Артем 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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