Здравствуйте Суть задания написана в приложенном ТЗ. Исходники баннера предоставлю. Просьба указать сумму и написать способ решения задачи №1, а также перечень эффектов, которые вы реализуете за указанную вами сумму, относящихся к ...
Баннер на Flash для игрового хостинга
Нужно сделать баннер для игрового хостинга на flash
размер - стандарт 468-60
ваша сумма, сроки.
баннер должен переплюнуть баннер сервачка. здесь в шапке висит http://my-cs.ru/
суть баннера - кликабельность.
привлечь клиента любым способом.
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