Необходимо сделать баннер

Необходимо сделать flash банер для интернет-магазина одежды для новорожденных.

Размеры банера 1000*150

Вот сайт где будет размещен банер: http://www.giraffo.ru

Банер должен быть представлен в виде весны. Малыш должен смотреть в окно. За окном должна быть весенняя погода и солнышко.

Текст банера:

За окном Весна? Пора на прогулку?

У нас - сезонное предложение!

Новая коллекция комбинезонов Baby Club Весна-Осень 2010

Цены тают!

Где цены тают нужно нарисовать сосульки с которых капает вода.

Весь текст должен меняться так, чтобы человек мог спокойно прочитать его.

Также в банер нужно будет вставить две фотографии. Кого заинтересует проект фото вышлю.

Жду предложений по цене!!!

Оплата работы после ее проверки!!!