Нарисовать несколько баннеров

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Закрыт26 заявок280 просмотров

Есть 20 сайтов, под каждый из них необходимо нарисовать несколько анимированных баннеров.

Возможные форматы:

600х90, 468х60, 100х200, 150х300, 100х100

Предложения рассматриваются только при наличии портфолио.

Цена договорная.

15 лет назад
TarasovMx
Максим 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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