9 рекламных баннеров для сайта

Необходимо сделать 9 рекламных баннеров на сайт. Баннеры небольшие, точные размеры в пн-вт, когда мне их сообщит наш разработчик портала. Каждый из баннеров должен состоять из меняющихся картинок, но если кто-то умеет делать анимацию, то укажите цену за такую работу. А так, предполагается, что баннеры будут простенькие, из 2-4 кадров. Как бы, минут по 20 на баннер.

Тексты и кое-какие логотипы будут предоставлены. Кто принимает Яндекс.Деньги укажите это дополнительно в заявке, хотя это не будет определяющим фактором.