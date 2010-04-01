Сделать 2 баннера

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен3 заявки260 просмотров

Здравствуйте, для сайта _blagodetyam.ru нужно сделать 2 баннера:

Правый угол - анимированный формат .gif размер 200х280

Название баннера "Голосуем за ужесточение федерального закона о избиении детей

Что примерно хочу видеть:

У дали баннера сидит ребенок, появляется родитель с ремнем замахивается на него, ребенок закрывает глаза руками

И потом на есь баннер выскакивает надпись "Остановим насилие вместе!" И после этой надписи появляется надпись "Голосуй за ужесточение Федерального закона"

Левый нижний угол:

Размер 200х300 анимированный формат .gif

Описание: Название баннера "Четыре заповеди мудрого родителя"

должно быть 5 кадров:

1) Дложны присутствовать слова - Четыре заповеди мудрого родителя

2) Не пытайтесь сделать из ребёнка самого-самого

3)Не сравнивайте вслух ребёнка с другими детьми

4)Перестаньте шантажировать

5)Избегайте свидетелей

Хотелось бы увидеть на "старом свитке" как бы с верху закругленный и снизу и на нем написано пером

Что бы все надписи как бы писались пером

Плачу 30 баксов за оба!!!

15 лет назад
pirat35
34 года
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Выбранный исполнитель

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
15 лет назад
$30
1 день
Отличный терпеливый исполнитель все мои пожелания были учнены, все что я хотел - Александр исполнил, рекомендую
Отличное сотрудничество: четкое задание, полная оплата, всегда на связи. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
15 лет назад

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