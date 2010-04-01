Разработать 2 flash-баннера Укажите стоимость и сроки.
Сделать 2 баннера
Здравствуйте, для сайта _blagodetyam.ru нужно сделать 2 баннера:
Правый угол - анимированный формат .gif размер 200х280
Название баннера "Голосуем за ужесточение федерального закона о избиении детей
Что примерно хочу видеть:
У дали баннера сидит ребенок, появляется родитель с ремнем замахивается на него, ребенок закрывает глаза руками
И потом на есь баннер выскакивает надпись "Остановим насилие вместе!" И после этой надписи появляется надпись "Голосуй за ужесточение Федерального закона"
Левый нижний угол:
Размер 200х300 анимированный формат .gif
Описание: Название баннера "Четыре заповеди мудрого родителя"
должно быть 5 кадров:
1) Дложны присутствовать слова - Четыре заповеди мудрого родителя
2) Не пытайтесь сделать из ребёнка самого-самого
3)Не сравнивайте вслух ребёнка с другими детьми
4)Перестаньте шантажировать
5)Избегайте свидетелей
Хотелось бы увидеть на "старом свитке" как бы с верху закругленный и снизу и на нем написано пером
Что бы все надписи как бы писались пером
Плачу 30 баксов за оба!!!
Выбранный исполнитель
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