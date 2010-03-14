Разработать 2 flash-баннера Укажите стоимость и сроки.
ГИФ баннер 728x90. Ветеринарная клиника.
Нужен ГИФ баннер, размером 728x90 пикселей (не более 45Кб), для ветеринарной клиники "Биоконтроль" - http://www.biocontrol.ru/ под Google.AdWords.
Возможная раскадровка (креатив приветствуется):
1. У вашей собаки опухоль?
2. Диагностика и лечение онкологических заболеваний - наша специализация.
3. Ветеринарная клиника "Биоконтроль". и мелким шрифтом: 5 минут от м.Каширская. http://www.biocontrol.ru
+ изображения по теме.
Если текст слишком длинный или есть какие-то предложения, все обсуждается с удовольствием.
Жду ваших предложений с ценами и сроками.
Исполнителей может быть несколько.
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