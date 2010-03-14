ГИФ баннер 728x90. Ветеринарная клиника.

Нужен ГИФ баннер, размером 728x90 пикселей (не более 45Кб), для ветеринарной клиники "Биоконтроль" - http://www.biocontrol.ru/ под Google.AdWords.

Возможная раскадровка (креатив приветствуется):

1. У вашей собаки опухоль?

2. Диагностика и лечение онкологических заболеваний - наша специализация.

3. Ветеринарная клиника "Биоконтроль". и мелким шрифтом: 5 минут от м.Каширская. http://www.biocontrol.ru

+ изображения по теме.

Если текст слишком длинный или есть какие-то предложения, все обсуждается с удовольствием.

Жду ваших предложений с ценами и сроками.

Исполнителей может быть несколько.