ГИФ баннер 728x90. Ветеринарная клиника.

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Завершен19 заявок342 просмотра

Нужен ГИФ баннер, размером 728x90 пикселей (не более 45Кб), для ветеринарной клиники "Биоконтроль" - http://www.biocontrol.ru/ под Google.AdWords.

Возможная раскадровка (креатив приветствуется):

1. У вашей собаки опухоль?

2. Диагностика и лечение онкологических заболеваний - наша специализация.

3. Ветеринарная клиника "Биоконтроль". и мелким шрифтом: 5 минут от м.Каширская. http://www.biocontrol.ru

+ изображения по теме.

Если текст слишком длинный или есть какие-то предложения, все обсуждается с удовольствием.

Жду ваших предложений с ценами и сроками.

Исполнителей может быть несколько.

15 лет назад
Brim
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Как всегда отличная работа от Ирины. Спасибо. :)
Очередное приятное сотрудничество. Внятное ТЗ, деловые комментарии, своевременная оплата.
vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
15 лет назад
$15
1 день
Отличная работа! Баннер красив и внимание привлекает так, что не нажать невозможно. :)
Приятный заказчик. Все прошло отлично. Надеюсь еще будем сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
15 лет назад

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