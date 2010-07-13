Баннеры flash

Весьма и весьма доволен работой. Без криков истерик и понтов, четко и быстро делается работа по существу, за более чем разумные деньги. Говорит на одном языке с заказчиком, что сильно облегчает контакт. Большое спасибо! p.s. Коллеги-заказчики, не ленитесь писать отзывы, максимально полно и правдиво, что бы Вам как мне не попадать в руки "монстров "мастеров"" а-ка Jip ( не путать с Анной!!) ))