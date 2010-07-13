Баннеры flash

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен18 заявок314 просмотров

Ряд баннеров от профи, без болтовни.

15 лет назад
bestsumki
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$250
5 дней
Весьма и весьма доволен работой. Без криков истерик и понтов, четко и быстро делается работа по существу, за более чем разумные деньги. Говорит на одном языке с заказчиком, что сильно облегчает контакт. Большое спасибо! p.s. Коллеги-заказчики, не ленитесь писать отзывы, максимально полно и правдиво, что бы Вам как мне не попадать в руки "монстров "мастеров"" а-ка Jip ( не путать с Анной!!) ))
Очень хороший работодатель! Сразу нашли общий язык, который сопроваждал нас в процессе выполнения всего проекта. Рада, что Александр когда-то обратил внимание на моё портфолио и предложил мне сотрудничество. Работаем уже не первый раз, все прекрасно, великолепный, знающий толк, заказчик. Всем рекомендую! Буду рада дальнейшей совместной работе.

Заявки фрилансеров

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад

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