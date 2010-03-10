Создать flash или gif баннер хостинг компании.

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Завершен10 заявок222 просмотра

Задача: Создать flash или gif баннер хостинг компании. Предпочтительно flash.

Будет предоставлен текст и сайт. Далее ваша муза.

Выбор исполнителя по портфолио. Цена не вопрос. Оплата - WMZ.

При удачном результате от исполнителя, сразу же будет заказано еще несколько баннеров.

Заранее выражаю огромную благодарность всем, кто ответит на данный проект.

15 лет назад
pip
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена быстро, качественно и на 11+ баллов из 10 возможных. Дальнейшее сотрудничество от меня прилагается. Огромное спасибо за работу.
Для работы все предоставил. Предоплата. Полная оплата (а также бонус) сразу после завершения проекта. Спасибо, Игорь. Рекомендую.

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richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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