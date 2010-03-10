Задача: Создать flash или gif баннер хостинг компании. Предпочтительно flash.

Будет предоставлен текст и сайт. Далее ваша муза.

Выбор исполнителя по портфолио. Цена не вопрос. Оплата - WMZ.

При удачном результате от исполнителя, сразу же будет заказано еще несколько баннеров.

Заранее выражаю огромную благодарность всем, кто ответит на данный проект.