Баннер. Приватный проект для Кравченко Александра.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен2 заявки154 просмотра

Сделать флеш-баннер.

На белом фоне диск золотого цвета. Внутри диска выводятся надписи. С интервалом в 5 сек. Диск вращается, после поворота появляется новая надпись.

15 лет назад
asap
64 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

kazantip
35 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
Работа выполнена быстро и качественно, в соответствии с заданием. Отличный исполнитель!
Хороший заказчик, четкое ТЗ. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

kazantip
35 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

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