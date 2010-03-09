Баннер для сайта обменника

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Завершен18 заявок255 просмотров

Необходим баннер для сайта обменника и кнопка для того же сайта, размеры баннера 468х60...

15 лет назад
SVPovetkin
Сергей 
51 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отличный парень, фрилансер просто замечательный, очень оперативно выполнил заказ. Все пожелания Клиента учтены на все 250%, молодец. P.S. Рекомендую всем, не пожалеете....
Отличный заказчик. Предоставил все материалы для работы, так что справился быстро. Приятен в общение и отзывчив. Оплата моментально. Желаю удачи и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Antil
Роман 
32 года
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Был
6 лет назад
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