Анимированная "шапка" для резинового сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт15 заявок349 просмотров

День добрый, уважаемые!

Задача: Сделать "шапку" для резинового сайта. Графика растровая (фотографии). Три изображения с персонажами на фонах должны сменять друг друга, т.е. отображаться по очереди с продолжительностью примерно 20 сек каждое.

Материалы: Есть фоны и фотографии персонажей. Есть макет главной страницы и движок, на который всё будет посажено.

Технологии: По большому счёту, всё равно, будет это Flash или JavaScript, или что-то третье. Главное, чтоб красиво, "резиново" и не тяжело в загрузке.

Жду предложений по стоимости, срокам и технологиям.

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JavaScript
15 лет назад
Neutrina
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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