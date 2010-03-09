Создание трёх Flash баннеров.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен14 заявок245 просмотров

Требуются качественные (не с программой Flax) Flash баннеры для бизнес сайта. Размеры: 468x60; 500x100; 120х600. Тема сайта: помощь в поиске бизнес партнёров, организация бизнеса под ключ. Графика на Ваше усмотрение, чтобы соответствовала тематике. Слова: готовый бизнес под ключ, бизнес идеи, поиск бизнес партнёров. Нужно чтобы слова менялись по очереди. Открыт к идеям и предложеним.

Оплата после реализации: WebMoney, PayPal, денежный перевод по Германии

15 лет назад
vitalez
Ххх 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

narolskay
45 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
Выполнено в срок и что самое главное - КАЧЕСТВЕННО. Ставлю 10 баллов. Спасибо!

Заявки фрилансеров

narolskay
45 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад

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