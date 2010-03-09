Создание трёх Flash баннеров.

Требуются качественные (не с программой Flax) Flash баннеры для бизнес сайта. Размеры: 468x60; 500x100; 120х600. Тема сайта: помощь в поиске бизнес партнёров, организация бизнеса под ключ. Графика на Ваше усмотрение, чтобы соответствовала тематике. Слова: готовый бизнес под ключ, бизнес идеи, поиск бизнес партнёров. Нужно чтобы слова менялись по очереди. Открыт к идеям и предложеним.

Оплата после реализации: WebMoney, PayPal, денежный перевод по Германии