GIF баннеры 88x31

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок220 просмотров

Нужно сделать 3 GIF баннера 88x31 по одному на каждый сайт:

avishka.ru

yakino.net

za-cadrom.ru

Бюджет 10 баксов за всё.

15 лет назад
bmvr
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

n0vember
Сергей 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Всё сделано отлично.
Отлично поработали, четкое задание, быстрая оплата

Заявки фрилансеров

n0vember
Сергей 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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