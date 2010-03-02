Создание flash надписи

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт19 заявок251 просмотр

Здравствуйте!

Нужна динамическая надпись, с названием организации, которая будит помещена в шапке сайте.

Сама идея следующая:

надпись, например ВОСТВИБСТРОЙ, должна быть выполенная в виде текста устремляющегося в даль.

Буквы падают сверху по одной и выстраиваются в слово.

Фон либо прозрачный, либо я предоставлю свой фон.

от Вас стоимость и сроки.

15 лет назад
olga_4444
Ольга 
44 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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