Создание flash надписи

Здравствуйте!

Нужна динамическая надпись, с названием организации, которая будит помещена в шапке сайте.

Сама идея следующая:

надпись, например ВОСТВИБСТРОЙ, должна быть выполенная в виде текста устремляющегося в даль.

Буквы падают сверху по одной и выстраиваются в слово.

Фон либо прозрачный, либо я предоставлю свой фон.

от Вас стоимость и сроки.