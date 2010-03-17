Анимированный флеш баннер

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Завершен14 заявок336 просмотров

Нужен банер анимация флеш рисованный от руки

пример http://it-bloomy.com/kaneko/

15 лет назад
evageser
Гесер 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$55
4 дня
Очень хорошая работа отличные коммуникации качественно и вовремя
Рекомендую как отличного заказчика. Предоставлено все, что необходимо было для работы, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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