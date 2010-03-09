Приватный проект для Царьков Илья (Fat76)

Сделать Gif баннер на примере этого http://terius-ltd.com/?page_id=1468&lang=en w=468 h=60 Убрать квадраты по бокам, сделать оттенок неба R182 G180 B224 сделать чтобы надпись не двигалась и буквы сияли по уголкам тем же оттенком ...