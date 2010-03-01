- Размеры баннера: 240x90 пикселей - Вес баннера: до 70 кб. - Обводка: в 1px по краю баннера - Сайт компании: http://megatrans.com.ua/ - Текст: ...
Сделать 4 динамичных баннера GIF, JPG, PNG, SWF
Необходимо реализовать 4 стильных баннера определенной тематики. Тема, фон, контент обсуждаем. Возможно флеш.
2 баннера - 468 x 60 Баннер
2 баннера - 728 x 90 Полноразмерный баннер
По всем доп. вопросам обращаться в icq. Всегда на связи!
Цена вопроса 10 у.е. за 1 работу.
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