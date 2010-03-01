Сделать 4 динамичных баннера GIF, JPG, PNG, SWF

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт17 заявок281 просмотр

Необходимо реализовать 4 стильных баннера определенной тематики. Тема, фон, контент обсуждаем. Возможно флеш.

2 баннера - 468 x 60 Баннер

2 баннера - 728 x 90 Полноразмерный баннер

По всем доп. вопросам обращаться в icq. Всегда на связи!

Цена вопроса 10 у.е. за 1 работу.

15 лет назад
beautyfairy
40 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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