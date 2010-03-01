Статический баннер, картинка 600х480 для знакомств

# 1 — $ 20

Здравствуйте!

Нужен баннер в jpg просто статическая картинка, рекламирующая сайт знакомств.

http://znakomstva.yavtomske.ru/

Картинка нужна яркая, красивая, стильная. Преобладание цветов: красный, оранжевый, градиентики всякие. Сайт на котором будет висеть эта картинка - весь синий http://crazys.info/

Хотелось бы увидеть не однотонную картинку, а градиенты, тени ит.д.

Буквы тоже можно градиентами. Не все конечно, а там где это нужно. (2.jpg)

В общем что было красиво :)

Если хотите использовать красную ленточку как в шапке на сайте, она в psd в аттаче.

Картинка будет на белом фоне, поэтому можно попробовать сделать её не с четкими краями, а чтоб часть дизайна выпирала как бы за пределы, оч. эффектно может смотреться, если правильно сделать (1.jpg)