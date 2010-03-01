Сделать 2 банера можно статических, можно на флеш. Требуется опыт и креативность!
Статический баннер, картинка 600х480 для знакомств
Здравствуйте!
Нужен баннер в jpg просто статическая картинка, рекламирующая сайт знакомств.
http://znakomstva.yavtomske.ru/
Картинка нужна яркая, красивая, стильная. Преобладание цветов: красный, оранжевый, градиентики всякие. Сайт на котором будет висеть эта картинка - весь синий http://crazys.info/
Хотелось бы увидеть не однотонную картинку, а градиенты, тени ит.д.
Буквы тоже можно градиентами. Не все конечно, а там где это нужно. (2.jpg)
В общем что было красиво :)
Если хотите использовать красную ленточку как в шапке на сайте, она в psd в аттаче.
Картинка будет на белом фоне, поэтому можно попробовать сделать её не с четкими краями, а чтоб часть дизайна выпирала как бы за пределы, оч. эффектно может смотреться, если правильно сделать (1.jpg)
Победитель конкурса
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