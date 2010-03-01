Статический баннер, картинка 600х480 для знакомств

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен40 заявок1886 просмотров
#1$20

Здравствуйте!

Нужен баннер в jpg просто статическая картинка, рекламирующая сайт знакомств.

http://znakomstva.yavtomske.ru/

Картинка нужна яркая, красивая, стильная. Преобладание цветов: красный, оранжевый, градиентики всякие. Сайт на котором будет висеть эта картинка - весь синий http://crazys.info/

Хотелось бы увидеть не однотонную картинку, а градиенты, тени ит.д.

Буквы тоже можно градиентами. Не все конечно, а там где это нужно. (2.jpg)

В общем что было красиво :)

Если хотите использовать красную ленточку как в шапке на сайте, она в psd в аттаче.

Картинка будет на белом фоне, поэтому можно попробовать сделать её не с четкими краями, а чтоб часть дизайна выпирала как бы за пределы, оч. эффектно может смотреться, если правильно сделать (1.jpg)

15 лет назад
ferumist
Иван 
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победитель конкурса

G-trash
Кирилл 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

G-trash
Кирилл 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
#1

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