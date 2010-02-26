Сделать 9 статичных баннеров GIF, JPG, PNG, SWF

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Сделать СРОЧНО!!!

Примеры видов баннеров тут https://www.google.com/intl/ru/adwords/select/imagesamples.html

Пример размещения текста объявления тут http://my.jetscreenshot.com/1978/20100228-zgal-50kb.jpg

на баннерах нужны в обязательном порядке завлекающие кнопки "войти","Нажмите здесь" ,а также видимый адрес форума console-forum.com.ua

Тема посвящена игровым приставкам PLAYSTATION 3, XBOX 360, PSP ,играм для приставок, торрентам с играми,прохождением игр,новостям,турнирам

То есть - Лучший приставочный форум! Все консольщики -тут! бесплатные игры для PSP , купля-продажа игр для PS3 ,и так далее

форум console-forum.com.ua

можно сделать их похожими друг на друга,чтобы не вышло дорого и долго .

Форматы на выбор : GIF, JPG, PNG, SWF

300 x 50 Полноразмерный баннер для мобильных устройств

468 x 60 Баннер

728 x 90 Полноразмерный баннер

250 x 250 Квадрат

200 x 200 Малый квадрат

336 x 280 Большой прямоугольник

300 x 250 Встраиваемый прямоугольник

120 x 600 Небоскреб

160 x 600 Широкий небоскреб