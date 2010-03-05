Срочно нужен баннер. Реклама транспортно-экспедиторских услуг, международная компания AsstrA Forwarding. Обязательно обыграть: 1- перевозки всеми видами транспорта/все виды коммерческих грузов 2- офисы в Европе, СНГ и Азии 3- комплекс ...
3 флеш-баннера
Размеры для баннера под поисковую строку сайта 168X380 пикселей.
Это должен быть хороший флеш-баннер и информационное дополнение и дизайнерское к общему дизайну сайта. В баннере использовать цвета органичные дизайну сайта.
Сюжет:
Значит вечер. в квартирах свет, в одном окне ярче. Смотрим стены в тусклых квартирах (мой вариант), перемещаемся в светлую квартиру (вариант тот же, только стены с панелями ОРТО). Далее, что-нибудь про оптовые поставки (может типа, фура едет...)
За баннер в хорошем исполнении плачу 30-35 долларов. Для сайта нужно 3 баннера, чтобы рандомом выводить. Также нужно будет изготовить до 15 баннеров-флеш только за ближайшие 2 месяца. Ищу специалиста на постоянное сотрудничество.
Леон
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