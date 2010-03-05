3 флеш-баннера

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен14 заявок253 просмотра

Размеры для баннера под поисковую строку сайта 168X380 пикселей.

Это должен быть хороший флеш-баннер и информационное дополнение и дизайнерское к общему дизайну сайта. В баннере использовать цвета органичные дизайну сайта.

Сюжет:

Значит вечер. в квартирах свет, в одном окне ярче. Смотрим стены в тусклых квартирах (мой вариант), перемещаемся в светлую квартиру (вариант тот же, только стены с панелями ОРТО). Далее, что-нибудь про оптовые поставки (может типа, фура едет...)

За баннер в хорошем исполнении плачу 30-35 долларов. Для сайта нужно 3 баннера, чтобы рандомом выводить. Также нужно будет изготовить до 15 баннеров-флеш только за ближайшие 2 месяца. Ищу специалиста на постоянное сотрудничество.

Леон

15 лет назад
golop
Леон 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

LaBestia
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$35
4 дня
Александр, толковый специалист – неплохо рисует, будем работать дальше. С Александром хорошо работать.
Приятно работать с Леоном. Дал понятное ТЗ. Делал справедливые замечания. Благодаря этому у нас получился в итоге хороший баннер. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

LaBestia
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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