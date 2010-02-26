Тестовый баннер на flash

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен2 заявки173 просмотра

Треубется тестовый баннер размером 432х231 с черным текстом "Тестовый Баннер" на фоне #f0f0f0, c красной рамкой по периметру.

При клике на баннер должна вызываться внешняя JS функция FlashClick(). Никаких открытий окон или преходов по каким-либо URL от баннера совершать не требуется.

Забираю только с исходником.

JavaScript
15 лет назад
krutomer
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$5
1 день
10 минут, все готово. Хоть и простенькое задание, но приятно, что без проблем выполнено.
Отличный заказчик. Принял работу и расплатился без промедления.

Заявки фрилансеров

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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