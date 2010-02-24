Два баннера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт13 заявок231 просмотр

Необходимо сделать два баннера - 1000х80 и 606х60

GIF с элементами HTML

Тематика - сотовые телефоны, серия Samsung La Fleur и Nokia illuvial

Особых изысков не требуется, главное качественно и небольшой (1-2 дня) срок. Оплата по факту.

HTML
15 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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