Баннеры - тизеры

Приветствую.

Нужно нарисовать 4 тизера 200x200, желательно анимированных.

Тематика - диеты, точнее объясню исполнителю.

Важна небольшая цена, произведения искусства не нужны, указывайте цену в проекте.

Все предложения в этот проект, хорошо если покажите пример тизеров сделанных вами, если вы не знаете что такое тизер - писать не нужно, если посмотрели в википедии, тоже писать не нужно.