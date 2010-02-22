Баннеры - тизеры

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт16 заявок248 просмотров

Приветствую.

Нужно нарисовать 4 тизера 200x200, желательно анимированных.

Тематика - диеты, точнее объясню исполнителю.

Важна небольшая цена, произведения искусства не нужны, указывайте цену в проекте.

Все предложения в этот проект, хорошо если покажите пример тизеров сделанных вами, если вы не знаете что такое тизер - писать не нужно, если посмотрели в википедии, тоже писать не нужно.

15 лет назад
A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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