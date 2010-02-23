Рекламный баннер

Нужно сделать баннеры на подобии этих, только с другими картинками и других размеров.

http://www.rabota.md/decoretto/1.html

http://www.rabota.md/decoretto/2.html

Наличие других баннеров не означает что наши должны быть такими же, просто схожая идея.

Размеры наших баннеров должны быть такие:

160х320

500x120

растяжка 490x80