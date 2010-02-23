Рекламный баннер

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Завершен2 заявки152 просмотра

Нужно сделать баннеры на подобии этих, только с другими картинками и других размеров.

http://www.rabota.md/decoretto/1.html

http://www.rabota.md/decoretto/2.html

Наличие других баннеров не означает что наши должны быть такими же, просто схожая идея.

Размеры наших баннеров должны быть такие:

160х320

500x120

растяжка 490x80

HTML
15 лет назад
NSMD
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$18
1 день
Работа сделана в срок, согласно поставленной задаче. Рекомендую этого фрилансера.
Легко работать когда есть четкая задача. Приятно - когда оплата незамедлительно. Спасибо, Виктор! Успехов Тебе.

Заявки фрилансеров

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад