Нужно сделать баннер

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Завершен9 заявок190 просмотров

Нужно сделать пару баннеров, размеры 200x300.

Пишите цену. нужно сделать креативно!.

15 лет назад
egorfedorov
Егор 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

Homusik
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
12 отзывов(-1)
15 лет назад
$12
1 день
Отличная работа! Все на высшем уровне и в срок! Буду обращаться еще :))))
Порядочный заказчик, постоянно на связи. С ним — никаких проблем, в том числе и с оплатой работы.

Заявки фрилансеров

Homusik
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
12 отзывов(-1)
15 лет назад