2 gif баннера

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Завершен22 заявки381 просмотр

Нужно сделать 2 gif баннера 164х164 и 600х70 - реклама жилого комплекса.

Материалы по баннеру в архиве http://narod.ru/disk/18138476000/magellan.rar.html

15 лет назад
rgruslan
Руслан 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
15 лет назад
$20
1 день
Отличный фрилансер. Качественно, быстро, недорого. Предоставил несколько вариантов на выбор, без проблем вносит любые изменения. Рекомендую!
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Заявки фрилансеров

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
15 лет назад