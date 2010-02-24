3 баннера для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен14 заявок302 просмотра

Необходимы 3 качественных баннера для сайта в gif формате 468x60, 100x100 или 120x120, 88x31.

15 лет назад
zcambler
Андрей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$45
2 дня
Все было сделано, красиво, в срок, очень доволен. Спасибо и всех благ.
От заказчика получено грамотное ТЗ, Комментарии в процессе работы - по делу. работали по предоплате, Оставшая сумма была перечислена сразу после приемки работы. Рада была сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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