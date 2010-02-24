Нужно сделать 2 gif баннера 164х164 и 600х70 - реклама жилого комплекса. Материалы по баннеру в архиве http://narod.ru/disk/18138476000/magellan.rar.html
3 баннера для сайта
Необходимы 3 качественных баннера для сайта в gif формате 468x60, 100x100 или 120x120, 88x31.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно сделать пару баннеров, размеры 200x300. Пишите цену. нужно сделать креативно!.Завершен15 лет назад
Нужно сделать баннер и меню на флеше. Графика несложная.Завершен15 лет назад
Для студии звука и видеозаписи.Баннеры26 заявокЗакрыт15 лет назад
Создание баннераЗавершен15 лет назад
Нужны баннеры разных форматов. Пишите цену и примеры работ.Баннеры33 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется создать баннер для рекламы на сайта автомобильной тематики. Креатив, адаптация. Обязательно место работы Киев. Стоимость? Сроки примеры работБаннеры1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо сделать 2-3 баннера (200x83 или меньше). Текст, некоторую графику предоставлю.Завершен15 лет назад
- $100
Нужно под существующий дизайн интернет-магазина детских товаров сделать следующие баннеры: 1) горизонтальный баннер - полоска (468 x 60) 2) квадратный баннер (125 x 125) 3) flash-баннер (около 180 x 150) ...Закрыт15 лет назад
Всем привет!Господа фрилансеры,нужен, не очень срочно ,флеш банер 469х60, весом до 15 кб.Все подробности- выбранному исполнителю.Пожалуйста ваши цены и ссылки на портфолио.Завершен15 лет назад