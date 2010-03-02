Красивые анимированные баннеры

В англоязычных книгах по маркетингу есть понятие "overdelivering" - именно его я вспомнил, работая с Александром. Он понял мою идею, и воплотил ее так, что оставалось только сказать "супер!". На каждом этапе работы складывалось впечатление, что результат намного лучше, чем я ожидал. Очень рекомендую!