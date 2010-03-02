Необходимо сделать ряд коллажей для категорий интернет-магазина. Так же нужно нарисовать баннеры для спец-предложений. Можно разово сделать несколько шаблонов для баннеров, а потом просто менять в них картинку-спецпредложения. ...
Красивые анимированные баннеры
Для "продающей страницы" нужны баннеры, по которым посетители должны на эту самую страницу переходить.
Главное требование - баннеры должны выглядеть красиво, профессионально.
Подробнее в приложении.
Безопасная сделка.
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