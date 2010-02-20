Нужно сделать анимированную GIF кнопку из двух кадров: - один кадр - логотип - второй кадр - текст Логотип и текст прилагаются. Кнопка в двух размерах - 88х31 и 100х100
5 флеш баннеров для Гугла (до 50 кб)
Размеры такие:
336 x 280
468 x 60
728 x 90
160 x 600
300 x 250
+ и баннер надо ужать с 75 кб до 50 кб.
Бюджет 1500р.
ТЗ обсудим по ходу работы. Собственно тз четкого нет, нужно подумать как получше сделать, буду обсуждать с исполнителем в аське.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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