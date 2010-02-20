5 флеш баннеров для Гугла (до 50 кб)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт4 заявки121 просмотр

Размеры такие:

336 x 280

468 x 60

728 x 90

160 x 600

300 x 250

+ и баннер надо ужать с 75 кб до 50 кб.

Бюджет 1500р.

ТЗ обсудим по ходу работы. Собственно тз четкого нет, нужно подумать как получше сделать, буду обсуждать с исполнителем в аське.

15 лет назад
MiG-Z
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

clubzone
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

clubzone
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад