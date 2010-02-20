Необходимы 3 качественных баннера для сайта в gif формате 468x60, 100x100 или 120x120, 88x31.
Анимированная кнопка (88х31 и 100х100)
Нужно сделать анимированную GIF кнопку из двух кадров:
- один кадр - логотип
- второй кадр - текст
Логотип и текст прилагаются. Кнопка в двух размерах - 88х31 и 100х100
Заявки фрилансеров
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