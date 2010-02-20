Анимированная кнопка (88х31 и 100х100)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт33 заявки418 просмотров

Нужно сделать анимированную GIF кнопку из двух кадров:

- один кадр - логотип

- второй кадр - текст

Логотип и текст прилагаются. Кнопка в двух размерах - 88х31 и 100х100

15 лет назад
timden
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров