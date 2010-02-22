Есть исходники баннеров (.fla), размеры 120х240, 120х600, 150х100, 406х52, 468х60, 728х90. На выходе нужно получить два баннера: 1. 240х400, лимит на размер 50к 2. 526х77, лимит на размер ...
Баннер для valerieschool.com
468Х60 флеш
Баннер - должен быть динамический, состоящих из 5 частей.
На украинском языке
1. Логотип+название школы;
2. Слоган (выплывающий 3 частями - 1) Легкість сприйняття 2) Гармонія спілкування 3) міцність знань;
3. "Мова єднає!". - картинка.
Желательно в корпоративном стиле сайта - зеленый нежный тон, бамбук, панды.
Нравится концепция баннеров на сайте greenforest.com.ua (там рисованные картинки, а не копированные с кучи сайтов, которые на баннере выглядят рагульно).
Заявки фрилансеров
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