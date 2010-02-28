Нужны 2 баннера

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Завершен31 заявка353 просмотра

До понедельника необходимо сваять 2 простых но симпатишных анимированных баннера. Детали обьясню исполнителю. Просьба цену и предложения писать только тут.

15 лет назад
dreambox
49 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$40
2 дня
Елена отличный исполнитель, мастер своего дела. Работой очень доволен, как говорится - попали с первого раза. Будем сотрудничать в дальнейшем! Спасибо!
Петр порядочный и честный заказчик. Было предоставлено грамотно составленное ТЗ. Работали сразу по 100% предоплате. Хотелось бы сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад

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