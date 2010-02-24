Сделать один флеш баннер на 2 размера

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт21 заявка234 просмотра

Нужно сделать 2 флеш банера одинаковые по содержанию, но с разными размерами. Первый 180 на 180, второй 240 на 200. Идея банера есть, требуется воплощение.

15 лет назад
vvv4511
Петр 
79 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Флеш и GIF баннеры для инвестиционного сайта

    $50

    Нужны до понедельника баннеры в одной теме трех разных размеров: 728х90, 468х60, 120х120, в каждом один flash и один gif, для англоязычного инвестиционного фонда. На баннере будут логотип компании и краткая информация (5 строчек). Стиль ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать флеш баннеры для вег. сайта

    $100

    Нужно сделать 5 флеш баннеров для сайта о вегетарианском питании. подробности после выбора исполнителя. ПМ не писать, добавляйте предложения только сюда.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужны 2 баннера

    До понедельника необходимо сваять 2 простых но симпатишных анимированных баннера. Детали обьясню исполнителю. Просьба цену и предложения писать только тут.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Баннер для valerieschool.com

    468Х60 флеш Баннер - должен быть динамический, состоящих из 5 частей. На украинском языке 1. Логотип+название школы; 2. Слоган (выплывающий 3 частями - 1) Легкість ...

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Баннер

    $10

    Неоходим баннер размером 180x90 в формате JPG.

    Баннеры31 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Баннеры - тизеры

    Приветствую. Нужно нарисовать 4 тизера 200x200, желательно анимированных. Тематика - диеты, точнее объясню исполнителю. Важна небольшая цена, произведения искусства не нужны, указывайте цену в проекте. ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Красивые анимированные баннеры

    Для "продающей страницы" нужны баннеры, по которым посетители должны на эту самую страницу переходить. Главное требование - баннеры должны выглядеть красиво, профессионально. Подробнее в приложении. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад