Проект для Тарабарова Наталья (mona124)

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт2 заявки158 просмотров

Создание мультяшного баннера

15 лет назад
Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужны 2 баннера

    До понедельника необходимо сваять 2 простых но симпатишных анимированных баннера. Детали обьясню исполнителю. Просьба цену и предложения писать только тут.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Баннер для valerieschool.com

    468Х60 флеш Баннер - должен быть динамический, состоящих из 5 частей. На украинском языке 1. Логотип+название школы; 2. Слоган (выплывающий 3 частями - 1) Легкість ...

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Баннер

    $10

    Неоходим баннер размером 180x90 в формате JPG.

    Баннеры31 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Баннеры - тизеры

    Приветствую. Нужно нарисовать 4 тизера 200x200, желательно анимированных. Тематика - диеты, точнее объясню исполнителю. Важна небольшая цена, произведения искусства не нужны, указывайте цену в проекте. ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Красивые анимированные баннеры

    Для "продающей страницы" нужны баннеры, по которым посетители должны на эту самую страницу переходить. Главное требование - баннеры должны выглядеть красиво, профессионально. Подробнее в приложении. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Ряд баннеров для Интернет-магазина и ряд коллажей.

    Необходимо сделать ряд коллажей для категорий интернет-магазина. Так же нужно нарисовать баннеры для спец-предложений. Можно разово сделать несколько шаблонов для баннеров, а потом просто менять в них картинку-спецпредложения. ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад