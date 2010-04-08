Задача: Разработать баннер для размещения на сайте www.Lcent.ru Требования к баннеру (далее - Требования): 1. Баннер с минимальной динамикой следующего содержания: "Оставь online заявку и получи скидку 5%" 2. ...
Изменение баннеров
Необходимо изменить тексты, возможно графику в 20 купленных (легально ) баннерах-шаблонах. Сообщите цены и сроки. Требуется конфиденциальность. Присылайте skype (единственный способ общения по данному проекту).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Необходимо сделать два баннера - 1000х80 и 606х60 GIF с элементами HTML Тематика - сотовые телефоны, серия Samsung La Fleur и Nokia illuvial Особых изысков не требуется, главное ...Баннеры13 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать 2 флеш банера одинаковые по содержанию, но с разными размерами. Первый 180 на 180, второй 240 на 200. Идея банера есть, требуется воплощение.Закрыт15 лет назад
- $50
Нужны до понедельника баннеры в одной теме трех разных размеров: 728х90, 468х60, 120х120, в каждом один flash и один gif, для англоязычного инвестиционного фонда. На баннере будут логотип компании и краткая информация (5 строчек). Стиль ...Завершен15 лет назад
- $100
Нужно сделать 5 флеш баннеров для сайта о вегетарианском питании. подробности после выбора исполнителя. ПМ не писать, добавляйте предложения только сюда.Завершен15 лет назад
Создание мультяшного баннераБаннеры2 заявкиЗакрыт15 лет назад
До понедельника необходимо сваять 2 простых но симпатишных анимированных баннера. Детали обьясню исполнителю. Просьба цену и предложения писать только тут.Завершен15 лет назад
Необходимо изготовить баннер для сайта. Проект персонально для RICHALEXЗавершен15 лет назад
468Х60 флеш Баннер - должен быть динамический, состоящих из 5 частей. На украинском языке 1. Логотип+название школы; 2. Слоган (выплывающий 3 частями - 1) Легкість ...Баннеры15 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть исходники баннеров (.fla), размеры 120х240, 120х600, 150х100, 406х52, 468х60, 728х90. На выходе нужно получить два баннера: 1. 240х400, лимит на размер 50к 2. 526х77, лимит на размер ...Завершен15 лет назад