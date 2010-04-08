Изменение баннеров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок225 просмотров

Необходимо изменить тексты, возможно графику в 20 купленных (легально ) баннерах-шаблонах. Сообщите цены и сроки. Требуется конфиденциальность. Присылайте skype (единственный способ общения по данному проекту).

15 лет назад
Kotenok
Елена 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Vitaflax
Виталий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад
$50
3 дня
Rabota okazalasj dostatochno objomnoi i kropotlivoi, no vsjo bilo sdelano v srok. Professionaljnij podhod. Spasibo, budem rabotatj daljshe!
Всё прошло отлично. Интересное было задание. Заказчик предоставил исходники и полностью оплатил работу.

Заявки фрилансеров

Vitaflax
Виталий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад

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