Простой баннер

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен15 заявок330 просмотров

Задача: Разработать баннер для размещения на сайте www.Lcent.ru

Требования к баннеру (далее - Требования):

1. Баннер с минимальной динамикой следующего содержания: "Оставь online заявку и получи скидку 5%"

2. Размер аналогичный размещенным на сайте баннерам

3. По цвету сделать немного ярче, чем два других баннера, размещенных на сайте

Требуемый результат:

1. Баннер соответствующий Требованиям и Пожеланиям.

15 лет назад
fin
Fin 
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
15 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена оперативно (макет был подготовлен Виталием еще на стадии выбора исполнителя) и точно в соответствии с ТЗ. Благодарю за работу!
Четко поставлена задача, своевременная оплата. Рекомендую! )

Заявки фрилансеров

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
15 лет назад

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