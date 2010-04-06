Нужен баннер

Сотрудничеством остался доволен. Сергей с пониманием подошел к сжатым срокам и предложил макет баннера вовремя. Оперативно вносил правки и реагировал на замечания/пожелания по правкам и адаптации под размеры и вес баннера. Рекомендую другим и буду обращаться сам.