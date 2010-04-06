Нужен баннер

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен35 заявок411 просмотров

Срочно нужен баннер. Реклама транспортно-экспедиторских услуг, международная компания AsstrA Forwarding. Обязательно обыграть:

1- перевозки всеми видами транспорта/все виды коммерческих грузов

2- офисы в Европе, СНГ и Азии

3- комплекс услуг: перевозка+таможня+страхование

Стандартные размеры: 240х350, 468х60

Стиль: деловой и информационный

Основное рекламное сообщение: определяет, что услуги по международным грузовым перевозкам нужно заказать у AsstrA Forwarding.

ЛОго в приложении.

15 лет назад
asstraua
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$200
3 дня
Сотрудничеством остался доволен. Сергей с пониманием подошел к сжатым срокам и предложил макет баннера вовремя. Оперативно вносил правки и реагировал на замечания/пожелания по правкам и адаптации под размеры и вес баннера. Рекомендую другим и буду обращаться сам.
Все отлично!

Заявки фрилансеров

Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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