Сделать баннер размера 986x150. Подробности по работе над баннером в личной переписке.
Flash баннер
Нужен баннер.
мастер баннер 240х400
и три ресайза 728х90 600х80 300х250 до 25 кб
подробное ТЗ вышлю на почту
баннер для авто салона, если есть работы с авто, то будет плюсом.
Заявки фрилансеров
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