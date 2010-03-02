Размеры для баннера под поисковую строку сайта 168X380 пикселей. Это должен быть хороший флеш-баннер и информационное дополнение и дизайнерское к общему дизайну сайта. В баннере использовать цвета ...
Три стандартных баннера для сайта
Сделать 3 баннера для сайта.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $35Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $180
Срочно нужен баннер. Реклама транспортно-экспедиторских услуг, международная компания AsstrA Forwarding. Обязательно обыграть: 1- перевозки всеми видами транспорта/все виды коммерческих грузов 2- офисы в Европе, СНГ и Азии 3- комплекс ...Завершен15 лет назад
- $5
Треубется тестовый баннер размером 432х231 с черным текстом "Тестовый Баннер" на фоне #f0f0f0, c красной рамкой по периметру. При клике на баннер должна вызываться внешняя JS функция FlashClick(). Никаких открытий окон или преходов по ...Завершен15 лет назад
- $50
Необходимо изменить тексты, возможно графику в 20 купленных (легально ) баннерах-шаблонах. Сообщите цены и сроки. Требуется конфиденциальность. Присылайте skype (единственный способ общения по данному проекту).Завершен15 лет назад
- $5
Задача: Разработать баннер для размещения на сайте www.Lcent.ru Требования к баннеру (далее - Требования): 1. Баннер с минимальной динамикой следующего содержания: "Оставь online заявку и получи скидку 5%" 2. ...Завершен15 лет назад
- $50
Необходимо сделать два баннера - 1000х80 и 606х60 GIF с элементами HTML Тематика - сотовые телефоны, серия Samsung La Fleur и Nokia illuvial Особых изысков не требуется, главное ...Баннеры13 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать 2 флеш банера одинаковые по содержанию, но с разными размерами. Первый 180 на 180, второй 240 на 200. Идея банера есть, требуется воплощение.Закрыт15 лет назад
- $50
Нужны до понедельника баннеры в одной теме трех разных размеров: 728х90, 468х60, 120х120, в каждом один flash и один gif, для англоязычного инвестиционного фонда. На баннере будут логотип компании и краткая информация (5 строчек). Стиль ...Завершен15 лет назад
- $100
Нужно сделать 5 флеш баннеров для сайта о вегетарианском питании. подробности после выбора исполнителя. ПМ не писать, добавляйте предложения только сюда.Завершен15 лет назад
Создание мультяшного баннераБаннеры2 заявкиЗакрыт15 лет назад