Нужен gif, jpeg баннер 240х400 для сайта www.minimum-price.ru по теме Теплые полы. Простой, но стильный и доходчивый. Скорее всего потребуется неоднократное согласование и доработка, но вряд ли трудоемкие.

Предположительная идея баннера - довольная женщина стоит или сидит (в позе лотоса, например) на теплом полу в кухне. Пол кафельный. Было бы интересно увидеть баннер в мультяшном виде. На баннере будет надпись о скидке, название фирмы-производителя.

Ваши идеи баннера приветствуются.