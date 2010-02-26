Нужна помощь с готовым Flash баннером

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Закрыт2 заявки147 просмотров

Есть готовый Flash баннер. НО, его код надо упорядочить таким образом, чтобы любой, даже новичок как я, смог без проблем вставить в нужную страницу или шаблон сайта. Нужна помощь.

15 лет назад
AndreyK-65
125 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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