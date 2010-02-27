Нужно нарисовать красивый баннер для сайта. Тематика Домены. Размер 460x60. Баннер желательно чтоб был анимированный. Остальные подробности при обсуждение с потенциальным исполнителем. Указывайте в предложение, цену и срок. ...
Анимированный флеш-баннер
Нужен динамический флеш-баннер 100x100 (и аналогичный такой же 180x180)
Есть существующий баннер - анимированный gif. Стиль по аналогии с ним, но больше динамики.
Подробнее по запросу.
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