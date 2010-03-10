Flash баннер для сайта знакомств

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен38 заявок2166 просмотров
#1$50

Здравствуйте!

Нужен красивый, яркий, сочный баннер для сайта знакомств:

http://znakomstva.yavtomske.ru/

Сценарий?

сценария никакого нет, ибо мест для полета фантазии при разработке такого баннера предостаточно :) Знакомства, сердечко какое-нить красивое такое... не знаю в общем. Тут главное чтоб красиво было.

Размер стандартный: 468x60

15 лет назад
ferumist
Иван 
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победитель конкурса

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
#1
Сделал, оч. хороший, качественный и интересный баннер, выиграл конкурс. Быстро отработал по замечаниям. +10
Интересное задание. Быстрая оплата. Приятно)

Заявки фрилансеров

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
#1

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