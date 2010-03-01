2 - баннера 468х60 gif,1 статичный и 1 анимироанный 1- 100х100 gif анимироанный
Сделать 2 баннера
Сделать 2 банера можно статических, можно на флеш. Требуется опыт и креативность!
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