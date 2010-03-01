Сделать 2 баннера

Нужен симпатичный, привлекающий внимание flash банер для кино сайта, стандартного размера 468х60, без разброса цветов (чтобы подходил под любой дизайн сайта). Всё на креатив дизайнера, есть только текст "Тсс... Фильм идёт!" Все предложение здесь. ...