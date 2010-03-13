Flash баннер 240x90

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок212 просмотров

- Размеры баннера: 240x90 пикселей

- Вес баннера: до 70 кб.

- Обводка: в 1px по краю баннера

- Сайт компании: http://megatrans.com.ua/

- Текст:

- представление лого

- автомобиль Samand Soren(в белом цвете) в движении

- представление суперцены 76900 грн!

- весенняя тематика

- Цетовая гамма: синяя, зеленая, желто-оранжевая(весенняя)

- Фишка: вывод контактных данных при наведеннии мышкой на баннер))), машинка - "живая"(мигание фар, блеск)

Материалы (логотип, фотографии) по запросу на почту.

15 лет назад
adjaro
Артур 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня
Отличный исполнитель задачу выполнил качественно и в поставленный срок (очень сжатый). Рекомендую, как отличного специалиста.
Отличный заказчик, четко поставленная задача. Оплата без проблем. РЕКОМЕНДУЮ! Спасибо за предоставленную работу. Надеюсь еще поработаем).

Заявки фрилансеров

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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