Здравствуйте! Нужен баннер в jpg просто статическая картинка, рекламирующая сайт знакомств. http://znakomstva.yavtomske.ru/ Картинка нужна яркая, красивая, стильная. Преобладание цветов: красный, оранжевый, градиентики всякие. Сайт на котором будет висеть эта картинка ...
Flash баннер 240x90
- Размеры баннера: 240x90 пикселей
- Вес баннера: до 70 кб.
- Обводка: в 1px по краю баннера
- Сайт компании: http://megatrans.com.ua/
- Текст:
- представление лого
- автомобиль Samand Soren(в белом цвете) в движении
- представление суперцены 76900 грн!
- весенняя тематика
- Цетовая гамма: синяя, зеленая, желто-оранжевая(весенняя)
- Фишка: вывод контактных данных при наведеннии мышкой на баннер))), машинка - "живая"(мигание фар, блеск)
Материалы (логотип, фотографии) по запросу на почту.
Выбранный исполнитель
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