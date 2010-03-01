Сделать баннер

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Закрыт15 заявок267 просмотров

Сделать Gif баннер на примере этого http://terius-ltd.com/?page_id=1468&lang=en

w=468 h=60

Убрать квадраты по бокам, сделать оттенок неба R182 G180 B224

сделать чтобы надпись не двигалась и буквы сияли по уголкам тем же оттенком по очереди(чтоб сильно не бросалось в глаза, приятно смотрелось)

телефон изменить 8(727) 327-51-49, 237-50-94 сделать их так и чтобы они не двигались.

фотки брать здесь http://www.sony.ru/hub/vaio

15 лет назад
damyrian
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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