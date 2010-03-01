Необходимо создать несколько баннеров для сайта, примеры в приложении. Указывайте цену за один баннер и ссылку на портфолио.
Баннер для компании автостёкол
Naprimer
1) stojit mawinka s razbitim stekom
2) pojevlaetca nadpestj razbita steklo mi vam pomozhem
3) podoxodjatj 2 4elovka po storonam i snemajut eto steklo.
4) podxodat 2 4elovka i stavatj novoje steklo
ili wtobi eto bili ne ljudi , a prosto kakojto robot wto s verxu on zobral steklo, potom opatj robot pojevilsja postavel steklo
kak to tak ja dumaju !
Заявки фрилансеров
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