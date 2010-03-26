Создать несколько баннеров для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен16 заявок271 просмотр

Необходимо создать несколько баннеров для сайта, примеры в приложении.

Указывайте цену за один баннер и ссылку на портфолио.

15 лет назад
propet
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
15 лет назад
$15
2 дня
Ольга все замечательно выполнила, остался доволен.
Сотрудничеством довольна:) Интересная задача, своевременная оплата. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • [Flash] баннер-гармошка

    $70

    Необходимо разработать Flash баннер для сайта www.vellotex.ru Аналогичный баннер есть на сайте www.glix.ru и www.summerhome.ru Скачивайте тз, там всё хорошо описано.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать 4 динамичных баннера GIF, JPG, PNG, SWF

    $50

    Необходимо реализовать 4 стильных баннера определенной тематики. Тема, фон, контент обсуждаем. Возможно флеш. 2 баннера - 468 x 60 Баннер 2 баннера - 728 x 90 Полноразмерный баннер ...

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash баннер 240x90

    $25

    - Размеры баннера: 240x90 пикселей - Вес баннера: до 70 кб. - Обводка: в 1px по краю баннера - Сайт компании: http://megatrans.com.ua/ - Текст: ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Статический баннер, картинка 600х480 для знакомств

    $20

    Здравствуйте! Нужен баннер в jpg просто статическая картинка, рекламирующая сайт знакомств. http://znakomstva.yavtomske.ru/ Картинка нужна яркая, красивая, стильная. Преобладание цветов: красный, оранжевый, градиентики всякие. Сайт на котором будет висеть эта картинка ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать 2 баннера

    Сделать 2 банера можно статических, можно на флеш. Требуется опыт и креативность!

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash баннер для сайта знакомств

    $50

    Здравствуйте! Нужен красивый, яркий, сочный баннер для сайта знакомств: http://znakomstva.yavtomske.ru/ Сценарий? сценария никакого нет, ибо мест для полета фантазии при разработке такого баннера предостаточно :) Знакомства, сердечко ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Gif-баннер

    Создать анимированный Gif-баннер 200х80 px

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Анимированный флеш-баннер

    $60

    Нужен динамический флеш-баннер 100x100 (и аналогичный такой же 180x180) Есть существующий баннер - анимированный gif. Стиль по аналогии с ним, но больше динамики. Подробнее по запросу.

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад