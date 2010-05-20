[Flash] баннер-гармошка

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок298 просмотров

Необходимо разработать Flash баннер для сайта www.vellotex.ru

Аналогичный баннер есть на сайте www.glix.ru и www.summerhome.ru

Скачивайте тз, там всё хорошо описано.

15 лет назад
igorjuly
Гари 
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
35 отзывов

Выбранный исполнитель

Koala
125 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$60
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень грамотно составленное тз, чёткая постановка задачи. Полная оплата по договоренности. Сотрудничеством остался доволен. Надеюсь работаем не последний раз) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Koala
125 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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